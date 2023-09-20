Сборную Турции возглавит итальянец

В среду было объявлено об уходе Штефана Кунца с должности главного тренера сборной Турции. Новым рулевым турецкой национальной команды станет итальянский специалист Винченцо Монтелла. Как сообщает в социальных сетях журналист Ягыз Сабунджоглу, 49-летний Монтелла уже согласовал с Турецкой федерацией футбола контракт на три года. В ближайшее время о назначении итальянца объявят официально.

Ближайшие матчи сборная Турции проведёт в октябре – против Хорватии и Латвии в рамках отбора на чемпионат Европы - 2024. Сейчас турецкая команда занимает второе место в своей отборочной группе.