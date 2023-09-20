Штефан Кунц покинул должность главного тренера сборной Турции. Местная Федерация футбола объявила о расставании с немецким тренером по согласию сторон по итогам его встречи с советом директоров. Федерация поблагодарила Кунца за работу и пожелала успехов в будущем.

Пост главного тренера сборной Турции Кунц занимал на протяжении двух лет. За это время команда провела 20 матчей, в которых добилась 12 побед, трижды сыграла вничью и пять раз проиграла.

В октябре сборная Турции уже под руководством нового тренера проведёт матчи против Хорватии и Латвии в рамках отбора на чемпионат Европы – 2024.