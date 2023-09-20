​Немецкий тренер покидает сборную Турции

Штефан Кунц покидает должность главного тренера сборной Турции. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Ягыз Сабунджоглу. По его данным, в среду немец вернётся в родную страну.

Кунц принял турецкую национальную команду два года назад. В 20 матчах под руководством немецкого тренера команда Турции отпраздновала 12 побед при 3 ничьих и 5 поражениях.

В октябре сборная Турции в отборе на Евро-2024 сыграет против Хорватии на выезде и против Латвии дома.

Стоит сказать, что ранее слухи связывали сборную Турции с такими известными специалистами, как Йоахим Лёв и Винченцо Монтелла.