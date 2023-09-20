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Сборная Польши назначила нового главного тренера официально

20 Сентября 2023 • 13:05 Комментировать

Стало известно имя нового главного тренера сборной Польши. Как информирует пресс-служба футбольного союза страны, пост рулевого национальной команды занял Михал Пробеж.

«Наставником сборной назначен Михал Пробеж. Это самый оптимальный выбор. Желаю ему успеха», - прокомментировал назначение глава футбольного союза Польши Цезари Кулеш.

У руля сборной Пробеж сменил португальского специалиста Фернанду Сантуша, которого отправили в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды в квалификационном турнире чемпионата Европы – 2024.

Предыдущим местом работы Михала была молодежная сборная Польши.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Михал Пробеж
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