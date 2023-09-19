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В Немецком футбольном союзе опровергли договорённость с Нагельсманном

19 Сентября 2023 • 23:13 Комментировать

Вице-президент Немецкого футбольного союза (DFB) Ханс-Йоахим Вацке высказался об информации, что в ближайшее время национальную сборную возглавит Юлиан Нагельсманн.

Спортивный функционер отметил, что переговоры действительно ведутся. 

«Решение еще не принято. Комитет еще не собирался по этому вопросу, так что решение не может быть принято. Нагельсман — топ-тренер, об этом даже не нужно говорить», - заявил Вацке.

Напомним, что с поста главного тренера сборной Германии был уволен Ханс-Дитер Флик.

Нагельсманн на данный момент находится без работы, последним его клубом была мюнхенская «Бавария». 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Ханц-Йоахим Вацке Юлиан Нагельсманн
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