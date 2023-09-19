Тухель: «С Нагельсманном сборная Германии может смотреть вперёд с позитивом»

Наставник «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос о возможном назначении Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера сборной Германии.

«У Юлиана есть все качества, чтобы руководить сборной. Федерация сделала выбор в пользу него. Теперь сборная Германии может смотреть вперед с позитивом», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

Напомним, ранее Ханс-Дитер Флик был уволен с поста главного тренера сборной Германии. Сообщалось, что новым рулевым национальной команды станет Нагельсманн, работавший ранее в «Баварии», «РБ Лейпциге» и других клубах.

Добавим, что в последних шести матчах «немецкая машина» одержала всего одну победу.