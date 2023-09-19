Тикнизян оценил шансы сборной Армении выйти на Евро-2024

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о шансах сборной Армении попасть на чемпионат Европы 2024 года.

Игрок отметил, что шансы у его сборной сыграть в Германии в следующем году есть, но все зависит только от команды.

«Если мы выиграем все оставшиеся матчи, то все может поменяться. Мы должны биться в каждой игре и сохранять эту надежду на выход из группы до последнего мгновения», - приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru.

Напомним, что в своей группе сборная Армении занимает третье место, имея в своём активе семь очков, и уступает по три балла сборным Турции и Хорватии.