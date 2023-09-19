Бывший игрок «Майнца» и молодёжной сборной Германии Ансгар Бринкманн в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о возможном назначении экс-наставника «Баварии» Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера сборной Германии.

«Когда ушёл Флик, у меня сразу же в голове было три кандидата на его замену. Первый — Юрген Клопп, второй — Юрген Клопп и третий тоже Юрген Клопп. Это идеальная кандидатура на роль главного тренера сборной Германии. Думаю, однажды это случится. Похоже, сейчас будет назначен Юлиан Нагельсманн. Не уверен, что это точно хорошая идея. Сборной Германии нужен тренер, который даст игрокам свободу и уверенность в том, что они лучшие. Этого очень не хватало Флику и поэтому у него ничего не вышло», — сказал Бринкманн.

Напомним, Нагельсманн покинул «Баварию» в марте текущего года. Вместе с мюнхенским клубом 36-лений специалист успел выиграть чемпионат Германии, а также дважды стать обладателем Суперкубка страны.