​Раскрыта возможная зарплата Нагельсманна в сборной Германии

Юлиан Нагельсманн находится на грани назначения главным тренером сборной Германии. Как сообщает издание Bild, Немецкий футбольный союз договорился с 36-летним специалистом о работе до завершения домашнего Евро-2024. По данным источника, Нагельсманн будет зарабатывать около 400 тысяч евро в месяц.

В марте Нагельсманн был отправлен в отставку в «Баварии». При этом трудовое соглашение специалиста продолжало действовать. Даже не имея работы как таковой, Юлиан мог получить около 20 миллионов евро до конца июня 2026 года. Впрочем, тренер предпочёл работать, а не получать деньги просто так.