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​Нагельсманн возглавит сборную Германии

19 Сентября 2023 • 13:18 Комментировать

Юлиан Нагельсманн в ближайшее время займёт должность главного тренера сборной Германии. Как сообщает в социальных сетях журналист Кристиан Фальк, именно 36-летний специалист возглавит немецкую национальную команду.

Инсайдер Фабрицио Романо дополняет информацию – он сообщает, что Нагельсманн обсуждает с Немецким футбольным союзом последние детали по заработной плате.

Весной Юлиан Нагельсманн покинул должность главного тренера «Баварии». При этом контакт молодого тренера с грандом Бундеслиги продолжал действовать.

Отметим, что летом 2024 года сборная Германии выступит на домашнем чемпионате Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Юлиан Нагельсманн
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