Баллак выбрал топ-тренера для сборной Германии

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Михаэль Баллак считает, что в сборную Германии стоит пригласить нидерландского специалиста Луи ван Галя.

«Нужно искать лучший вариант из возможных. Я бы пригласил опытного тренера, а ван Галь является именно таким. У него есть все для этой работы. Сборной нужен новый импульс. Луи – человек, который вызывает уважение, он обладает необходимым опытом и знаком со всеми тонкостями работы», - передает слова Баллака Kicker.

Напомним, что недавно с поста главного тренера сборной Германии был уволен Ханс-Дитер Флик. Последним местом работы ван Галя была национальная команда Нидерландов.