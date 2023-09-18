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Йоахим Лёв может возглавить европейскую сборную

18 Сентября 2023 • 08:15 Комментировать

Известный немецкий специалист Йоахим Лёв, который находится в статусе безработного уже два года, может трудоустроиться в сборной Турции. Об этом рапортуют журналисты DHA.

63-летний тренер считается одним из главных претендентов на эту должность. Лёв может сменить Штефана Кунца, которого решили отправить в отставку.

Йоахим находится без работы с лета 2021 года после того, как он ушел из национальной сборной Германии.

Ранее в прессе появилась информация о возможном трудоустройстве Лёва в сборной Бразилии. Однако специалист опроверг эти слухи.

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Евро-Футбол.Ру,
Йоахим Лёв Сборная Турции
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