Главный тренер сборной Турции Штефан Курц отправлен в отставку, об этом в социальной сети сообщил инсайдер Николо Скира.

60-летний немецкий специалист возглавил сборную Турции в сентябре прошлого года. Его соглашение было рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее он возглавлял ряд немецких клубов, а также на протяжении двух месяцев занимал пост главного тренера национальной сборной Германии.

Сборная Турции в отборе на чемпионат Европы 2024 года занимает второе место в турнирной таблице группы D. 12 сентября турки провели товарищеский матч против сборной Японии, в котором потерпели поражение со счётом 2:4.