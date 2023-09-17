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Главный тренер сборной Турции Кунц отправлен в отставку слухи

17 Сентября 2023 • 17:57 Комментировать

Главный тренер сборной Турции Штефан Курц отправлен в отставку, об этом в социальной сети сообщил инсайдер Николо Скира.

60-летний немецкий специалист возглавил сборную Турции в сентябре прошлого года. Его соглашение было рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее он возглавлял ряд немецких клубов, а также на протяжении двух месяцев занимал пост главного тренера национальной сборной Германии.

Сборная Турции в отборе на чемпионат Европы 2024 года занимает второе место в турнирной таблице группы D. 12 сентября турки провели товарищеский матч против сборной Японии, в котором потерпели поражение со счётом 2:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Турции Штефан Кунц
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