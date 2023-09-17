Монтелла может возглавить сборную

Винченцо Монтелла в обозримом будущем может вернуться к тренерской работе. Как сообщает TuttoMercatoWeb, 49-летний специалист является серьёзным кандидатом на должность главного тренера сборной Турции.

В настоящий момент турецкую национальную команду возглавляет Штефан Кунц, но на немца начало расти давление, и ему могут указать на дверь. Турецкая федерация футбола уже сейчас контактирует с Монтеллой.

Стоит сказать, что Винченцо Монтелла по завершению прошлого сезона покинул турецкий «Адана Демирспор». Ранее он работал в более статусных клубах, в частности в «Севилье» и «Милане».