Хёнесс: «Я бы позвал Гвардиолу в сборную Германии»

Экс-президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс отреагировал на информацию о том, что нидерландец Луи ван Галь может стать новым главным тренером сборной Германии.

«Я большой поклонник ван Галя как тренера, однако не знаю, готов ли он. Вообще не так легко позвать кого-то из-за границы. Я был лично позвал Гвардиолу. Однако, это очень тяжелый вариант», - передает слова Хёнесса Süddeutsche Zeitung.

Напомним, что пост рулевого национальной команды Германии стал вакантным после отставки Ханса-Дитера Флика.

Ранее в прессе сообщалось о переговорах с экс-тренером «Баварии» Юлианом Нагельсманном.