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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мостовой уверен, что сборная России смогла бы выйти на чемпионат Европы – 2024

15 Сентября 2023 • 16:02 Комментировать

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об игре сборной России.

«Футбол сборной России не вызывает положительных эмоций. Команда играет скучно и без азарта. Но уверен, на Евро-2024 мы бы смогли отобраться. Сейчас это легко сделать», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Сборная России уже пропустила чемпионат мира – 2022 из-за отстранения от участия в международных турнирах, а также не была допущена к отборочному турниру Евро-2024. Пока неизвестно, будет ли российская национальная команда допущена к отбору на ЧМ-2026.   

Напомним, последний товарищеский матч сборная России провела 12 сентября с Катаром. Встреча завершилась вничью – 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Мостовой
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