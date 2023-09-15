Сборная Германии предложила контракт Нагельсманну

36-летний специалист Юлиан Нагельсманн, известный по работе в «РБ Лейпциге» и мюнхенской «Баварии», может в скором времени занять пост главного тренера сборной Германии, информирует посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, наставнику был предложен долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года. Стороны ведут активные переговоры и близки к согласованию сделки.

Напомним, что недавно с поста рулевого «бундестим» был уволен Ханс-Дитер Флик из-за неудачных результатов. Последней каплей стало крупное поражение Германии от Японии со счетом 1:4.