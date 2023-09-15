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Брюс может возглавить сборную Ирландии слухи

15 Сентября 2023 • 01:05 Комментировать
Ирландия
1:2
Нидерланды
окончен

Известный специалист Стив Брюс может возглавить сборную Ирландии в ближайшее время.

По информации Irish Mirror, бывший тренер «Астон Виллы», «Ньюкасла» и «Вест Бромвича» станет главным тренером «зелёных», несмотря на завершение карьеры в начале текущего года.

Сообщается, что текущий наставник национальной команды Стивен Кенни останется ответственным за сборную до конца отборочной кампании Евро-2024. Однако его период в сборной закончится в ноябре 2023 года, поскольку Кенни не смог пройти квалификацию на предстоящий чемпионат Европы.

Напомним, что в группе с Францией, Нидерландами, Грецией и Гибралтаром ирландцы занимают четвёртое место после пяти матчей всего с тремя очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Стив Брюс Сборная Ирландии
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