Известный специалист Стив Брюс может возглавить сборную Ирландии в ближайшее время.

По информации Irish Mirror, бывший тренер «Астон Виллы», «Ньюкасла» и «Вест Бромвича» станет главным тренером «зелёных», несмотря на завершение карьеры в начале текущего года.

Сообщается, что текущий наставник национальной команды Стивен Кенни останется ответственным за сборную до конца отборочной кампании Евро-2024. Однако его период в сборной закончится в ноябре 2023 года, поскольку Кенни не смог пройти квалификацию на предстоящий чемпионат Европы.

Напомним, что в группе с Францией, Нидерландами, Грецией и Гибралтаром ирландцы занимают четвёртое место после пяти матчей всего с тремя очками.