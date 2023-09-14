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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Арнаутович: «Мечтаем о квалификации на чемпионат Европы»

14 Сентября 2023 • 22:51 Комментировать

Сборная Австрии провела уже пять матчей в рамках квалификационного турнира к Евро-2024, выиграв четыре из них и единожды сыграв вничью. Это дарит австрийцам отличные шансы на участие в турнире, в котором в последние годы они стали завсегдатаями.

Лучший бомбардир в нынешнем составе австрийкой сборной Марко Арнаутович уверяет, что его команда обязательно попадет в финальную часть чемпионата Европы.

- Мы очень хотим попасть туда, это важнее любых личных показателей. У нас отличная команда. И не только игроки, а все ребята, тренер, другие сотрудники сборной, которые делают все для нашего успеха, - цитирует слова Арнаутовича итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Марко Арнаутович Сборная Австрии
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