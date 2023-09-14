​Арнаутович: «Мечтаем о квалификации на чемпионат Европы»

Сборная Австрии провела уже пять матчей в рамках квалификационного турнира к Евро-2024, выиграв четыре из них и единожды сыграв вничью. Это дарит австрийцам отличные шансы на участие в турнире, в котором в последние годы они стали завсегдатаями.

Лучший бомбардир в нынешнем составе австрийкой сборной Марко Арнаутович уверяет, что его команда обязательно попадет в финальную часть чемпионата Европы.

- Мы очень хотим попасть туда, это важнее любых личных показателей. У нас отличная команда. И не только игроки, а все ребята, тренер, другие сотрудники сборной, которые делают все для нашего успеха, - цитирует слова Арнаутовича итальянское новостное агентство ITASportPress.