​Арнаутович: «Рекорд Польстера? Нет, о нём я не думаю»

Австрийский нападающий Марко Арнаутович, выступающий за миланский «Интер», куда он перешел из «Болоньи», недавно забил гол в очередной игре за сборную и довел счет своих мячей в составе австрийской национальной команды до 36.

Не так далеко абсолютный рекордсмен Австрии - Тони Польстер забил в ее футболке сорок четыре мяча. Но Арнаутович пока что не готов гнаться за ним:

- Я не смотрю в этот список. Я игрок команды, для меня главное - победа команды. Когда мне удается помочь команде, я счастлив. Цели настичь и обойти Польстера у меня нет, - цитирует слова Арнаутовича итальянское новостное агентство ITASportPress.