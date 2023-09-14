​Лучший бомбардир сборной Андорры повесил бутсы на гвоздь в 43 года

Сборная Андорры слетала в Швейцарию, где благополучно проиграла в шестом туре отборочного турнира к Евро-2024, пропустив три мяча. Тем не менее, после игры с трибун зазвучали овации, причем именно в адрес андоррцев.

А точнее, в адрес их капитана Ильдефонса Лимы, который в свои 43 года решил повесить бутсы на гвоздь, сыграв последний матч за сборную. Его международная карьера растянулась на невероятные 26 лет - свой первый матч в сборной он сыграл еще 22 июня 1997 года!

За это время Лима, участвуя только в отборочных циклах, сыграл 137 матчей за сборную, забив одиннадцать голов - он является лучшим бомбардиром в истории сборной. Один из немногих андоррских игроков, поигравших в своей карьере за пределами Андорры или Каталонии - имеет опыт выступлений в Италии.