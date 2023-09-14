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​Гонсалу Рамуш побил рекорд Криштиану Роналду

14 Сентября 2023 • 01:30 Комментировать
Португалия
9:0
Люксембург
окончен

Сборная Португалии одержала рекордно крупную победу над сборной Люксембурга, забив той девять безответных мячей. Два из них записал на свой счет Гонсалу Рамуш, который, как оказалось, побил рекорд Криштиану Роналду - правда, надо заметить, относительный.

Дело в том, что сейчас у нападающего «ПСЖ» невероятно высокая средняя результативность - шесть голов за 268 минут в общей сложности в составе сборной, это означает, что демонстрирует среднюю результативность в 0,75 гола за матч, в то время как у Роналду - 0,61 гол за матч в составе сборной.

Конечно, цифры эти относительны, ведь Роналду провел намного больше матчей, и вряд ли Рамуш сможет удержать взятый уровень. Но, по крайней мере, Роналду оставит сборную достойному преемнику.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Гонсалу Рамуш
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