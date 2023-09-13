​Беллингем обратился к фанатам сборной Англии

Во вторник вечером сборная Англии обыграла Шотландию в товарищеском матче со счётом 3:1. Один из голов на свой счёт записал полузащитник Джуд Беллингем. После игры он сделал публикацию в социальных сетях, обратившись к фанатам.

«Больше, чем товарищеский матч. Вам понравилось, фанаты сборной Англии?» - написал Беллингем.

Стоит сказать, что противостояние сборных Англии и Шотландии является принципиальным.

На клубном уровне Джуд Беллингем выступает за «Реал». В четырёх матчах за мадридский клуб англичанин забил пять голов и отдал один голевой пас на партнёра.