Португальский специалист Фернанду Сантуш уволен с поста главного тренера сборной Польши.

Сообщение о прекращении сотрудничества появилось на официальном сайте местной федерации футбола. «Я хотел бы поблагодарить тренера Сантуша за работу с нашей сборной и пожелать ему удачи на следующих местах работы», – заявил Цезарий Кулеша, президент польского футбольного союза. Сам Фернанду поблагодарил народ Польши за гостеприимство. Напомним, что чемпион Европы - 2016 возглавил «орлов» после катарского чемпионата мира.

После пяти матчей отборочного этапа к Евро-2024 Польша находится на четвёртом месте в турнирной таблице группы Е с шестью очками.