Бывший футболист «Болоньи» и молодёжной сборной Италии Луиджи Лавеккия в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о назначении экс-наставника «Зенита» Лучано Спаллетти на пост главного тренера национальной команды.

«Я был рад назначению Лучано Спаллетти в сборную и всегда считал его лучшим кандидатом на эту должность. Команде были нужны перемены, а Спаллетти умеет в короткий срок наводить порядок. Пока нельзя сказать, что команда играет хорошо, но отрезками она выглядит интересно. Ожидаю, что сборная при Спаллетти будет ещё более атакующей, чем раньше. Сейчас у Италии много ярких атакующих игроков», — сказал Лавеккия.

Напомним, вчера, 12 сентября, сборная Италии одержала свою первую победу под руководством Спаллетти. Случилось это в матче квалификации к чемпионату Европы 2024 года против команды Украины (2:1).