Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Лавеккия: «Всегда считал Спаллетти лучшим кандидатом на должность тренера сборной Италии» эксклюзив

13 Сентября 2023 • 15:53 Комментировать
Италия
2:1
Украина
окончен

Бывший футболист «Болоньи» и молодёжной сборной Италии Луиджи Лавеккия в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о назначении экс-наставника «Зенита» Лучано Спаллетти на пост главного тренера национальной команды. 

«Я был рад назначению Лучано Спаллетти в сборную и всегда считал его лучшим кандидатом на эту должность. Команде были нужны перемены, а Спаллетти умеет в короткий срок наводить порядок. Пока нельзя сказать, что команда играет хорошо, но отрезками она выглядит интересно. Ожидаю, что сборная при Спаллетти будет ещё более атакующей, чем раньше. Сейчас у Италии много ярких атакующих игроков», — сказал Лавеккия.

Напомним, вчера, 12 сентября, сборная Италии одержала свою первую победу под руководством Спаллетти. Случилось это в матче квалификации к чемпионату Европы 2024 года против команды Украины (2:1).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Лучано Спаллетти Луиджи Лавеккия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Сентября
15:53 · Чемпионат Европы 2024
Лавеккия: «Всегда считал Спаллетти лучшим кандидатом на должность тренера сборной Италии» эксклюзив
15:43 · Чемпионат Европы 2024
​Инсайдер подтверждает скорый уход Сантуша из сборной Польши
14:55 · Чемпионат Европы 2024
​Сантуш уходит из сборной Польши
08:50 · Чемпионат Европы 2024
Сергей Ребров оценил шансы Украины выйти на Евро-2024
08:03 · Чемпионат Европы 2024
Мюллер прокомментировал победу Германии над Францией
07:41 · Чемпионат Европы 2024
Дешам объяснил, почему Мбаппе не играл с Германией
07:36 · Чемпионат Европы 2024
Фёллер рассказал, когда назначат главного тренера сборной Германии
03:00 · Товарищеские матчи
Лам привёл аргументы в пользу назначения ван Галя в сборную Германии
01:44 · Чемпионат Европы 2024
Фраттези: «Свист в адрес Доннаруммы – это позор»
01:40 · Италия. Серия А
​Дзофф вступился за Доннарумму
01:32 · Чемпионат Европы 2024
​Гризманн сыграл свой 80-й матч подряд в составе французской сборной
01:24 · Чемпионат Европы 2024
​Алаба вышел на второе место по матчам за сборную Австрии, нагнав Андреаса Херцога
01:24 · Чемпионат Европы 2024
Дзаньоло: «Мне нравится, что Спаллетти говорит всю правду в лицо»
01:18 · Чемпионат Европы 2024
​Арнаутович повторил рекорд австрийской сборной, одержав 50-ю победу
00:51 · Чемпионат Европы 2024
​Наставник шотландской сборной: «Уступили в первом тайме»
Все новости