​Инсайдер подтверждает скорый уход Сантуша из сборной Польши

Фернанду Сантуш в ближайшие часы должен покинуть пост главного тренера сборной Польши. Информацию о намерении Польского футбольного союза расстаться с опытным португальским специалистом в социальных сетях подтверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Под руководством Сантуша сборная Польши провела шесть матчей. В трёх из них команда победила, а в других трёх – проигрывала.

Если посмотреть на турнирную таблицу отборочного цикла Евро-2024, то сборная Польши (6 очков) сейчас занимает четвёртую позицию в своей группе. Выше поляков идут Албания (10 очков), Чехия (8 очков) и даже Молдова (8 очков).