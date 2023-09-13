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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Инсайдер подтверждает скорый уход Сантуша из сборной Польши

13 Сентября 2023 • 15:43 Комментировать

Фернанду Сантуш в ближайшие часы должен покинуть пост главного тренера сборной Польши. Информацию о намерении Польского футбольного союза расстаться с опытным португальским специалистом в социальных сетях подтверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Под руководством Сантуша сборная Польши провела шесть матчей. В трёх из них команда победила, а в других трёх – проигрывала.

Если посмотреть на турнирную таблицу отборочного цикла Евро-2024, то сборная Польши (6 очков) сейчас занимает четвёртую позицию в своей группе. Выше поляков идут Албания (10 очков), Чехия (8 очков) и даже Молдова (8 очков).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Фернанду Сантуш
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