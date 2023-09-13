​Сантуш уходит из сборной Польши

Фернанду Сантуш покидает должность главного тренера сборной Польши. Официальное объявление будет сделано в ближайшие часы. Об этом рассказывает Przeglad Sportowy Onet.

После расставания с Сантушем Польский футбольный союз станет искать нового рулевого для национальной команды.

На текущий момент сборная Польши занимает четвёртое место в своей отборочной группе. Команда набрала всего лишь шесть зачётных баллов в пяти прошедших матчах. Выше поляков идут Молдова, Чехия (по восемь очков) и Албания (десять очков).

Ближайшие матчи сборная Польши проведёт в октябре – против Фарерских островов и Молдовы.