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​Сантуш уходит из сборной Польши

13 Сентября 2023 • 14:55 Комментировать

Фернанду Сантуш покидает должность главного тренера сборной Польши. Официальное объявление будет сделано в ближайшие часы. Об этом рассказывает Przeglad Sportowy Onet.

После расставания с Сантушем Польский футбольный союз станет искать нового рулевого для национальной команды.

На текущий момент сборная Польши занимает четвёртое место в своей отборочной группе. Команда набрала всего лишь шесть зачётных баллов в пяти прошедших матчах. Выше поляков идут Молдова, Чехия (по восемь очков) и Албания (десять очков).

Ближайшие матчи сборная Польши проведёт в октябре – против Фарерских островов и Молдовы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Фернанду Сантуш
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