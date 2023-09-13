Сергей Ребров оценил шансы Украины выйти на Евро-2024

Наставник сборной Украины Сергей Ребров пообщался с журналистами после матча квалификации Евро-2024 против Италии (1:2). Специалист оценил шансы своей команды пробиться на континентальный турнир.

«Шансы есть, даже когда их нет. Мы попали в очень сложную группу. Эти две игры, с Англией и Италией, были ключевыми. Если смотреть на турнирное положение, то мы имеем шансы», - передает слова тренера ua.tribuna.com.

После пяти проведенных матчей украинская сборная набрала семь очков и располагается на третьей строчке в своей группе. Италия с семью баллами после четырех игр занимает второе место.