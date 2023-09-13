Мюллер прокомментировал победу Германии над Францией

Форвард сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал результат товарищеского поединка против национальной команды Франции. «Бундестим» отпраздновала победу со счетом 2:1.

«Быстрый мяч нам сильно помог. Мы понимали, что в этой встрече предстоит много работать. Наконец-то наша черная полоса прервалась. Мы были вознаграждены в подходящее время. Приятно побеждать такого сильного соперника, как Франция. Однако не нужно переоценивать этот результат, впереди у нас еще много работы», - приводит слова нападающего Lequipe.

Германия прервала безвыигрышную серию, которая составляла пять поединков подряд.