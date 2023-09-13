Дешам объяснил, почему Мбаппе не играл с Германией

Наставник сборной Франции Дидье Дешам рассказал, почему звездный нападающий Килиан Мбаппе не принимал участия во вчерашнем товарищеском поединке против национальной команды Германии.

«У него обнаружена проблема с сухожилием. Из-за этого Килиан испытывал дискомфорт. Если Мбаппе не принял участия в матче, это не значит, что мы не хотели его выпустить в прошедшей игре», - передает слова специалиста газета Lequipe.

Напомним, что товарищеский поединок между сборными Германии и Франции завершился победой немецкой команды со счетом 2:1.