Фёллер рассказал, когда назначат главного тренера сборной Германии

И. о. главного тренера сборной Германии Руди Фёллер пообщался с журналистами после товарищеского поединка против национальной команды Франции. «Бундестим» отпраздновала победу над «трёхцветными» со счетом 2:1.

«Кто является фаворитом на пост главного тренера команды? Я пока не хочу говорить об этом. Мы подумаем в течение нескольких недель и примем решение», - передает слова специалиста Lequipe.

Напомним, что несколько дней назад с поста наставника сборной Германии был уволен Ханс-Дитер Флик. Специалиста отправили в отставку после разгромного поражения от сборной Японии (1:4) в контрольной встрече.