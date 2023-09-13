Фраттези: «Свист в адрес Доннаруммы – это позор»

Полузащитник сборной Италии Давиде Фраттези осудил поведение болельщиков.

Коллектив Лучано Спаллетти обыграл в родных стенах сборную Украины (2:1) в матче квалификации Евро-2024. По ходу матча итальянская публика освистывала голкипера Джанлуиджи Доннарумму, и Фраттези не стал сдерживаться, высказываясь на этот счёт в интервью: «Честно говоря, это было позорно. Болельщики освистывают игрока собственной команды в матче сборной – я никогда не сталкивался ни с чем подобным. Не понимаю, почему к нему так относятся. Я подошёл к нему и сказал, что он великолепен, но он и сам легко справляется с такими ситуациями», – приводит Football Italia слова хавбека «Интера».