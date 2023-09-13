​Гризманн сыграл свой 80-й матч подряд в составе французской сборной

Сборная Франции провела товарищеский матч со сборной Германии, вице-чемпионы мира проиграли, но нападающий Антуан Гризманн забил гол. Он отметил, таким образом, свой 80-й матч кряду в составе национальной сборной - это рекорд французской сборной, причем с большим отрывом от обладателя второй по продолжительности серии, которая насчитывает «лишь» сорок четыре матча.

В следующем своем матче сборная Франции сразится с командой из Нидерландов, но это будет уже официальный матч в рамках группы B в квалификации к чемпионату Европы 2024 года. Он состоится тринадцатого октября.