​Алаба вышел на второе место по матчам за сборную Австрии, нагнав Андреаса Херцога

Сборная Австрии слетала в Швецию в рамках квалификационного турнира к чемпионату Европы 2024 года, где добыла свою очередную победу в отборочном цикле - их теперь на счету австрийцев уже четыре в пяти матчах.

Этот матч стал 103-м в рамках национальной команды для защитника Давида Алабы, который сравнялся по этому показателю со звездой 90-х годов - Андреасом Херцогом.

Лишь один футболист находится впереди в действующей табели о рангах - и это Марко Арнаутович, который также сыграл в минувшем матче и забил два гола, одержав юбилейную, 50-ю победу в карьере со сборной Австрии.