Дзаньоло: «Мне нравится, что Спаллетти говорит всю правду в лицо»

Атакующий полузащитник сборной Италии Николо Дзаньоло рассказал о работе с Лучано Спаллетти.

Во вторник «скуадра адзурра» одержала первую победу под руководством нового наставника, обыграв сборную Украины (2:1).

«Сегодня было очень важно победить и исправить осечки, допущенную в матче с Северной Македонией. Мы обязаны поехать на чемпионат Европы.

Спаллетти – замечательный человек. Надеюсь, с ним наша сборная добьётся множества успехов. Мне нравится в тренере то, что он открыто говорит всю правду в лицо. Для меня лучше горькая правда, чем красивая ложь», – высказался в интервью Sky Sport 24-летний футболист английской «Астон Виллы».