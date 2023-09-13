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​Арнаутович повторил рекорд австрийской сборной, одержав 50-ю победу

13 Сентября 2023 • 01:18 Комментировать
Швеция
1:3
Австрия
окончен

Сборная Австрии слетала в Швецию в рамках квалификационного турнира к чемпионату Европы 2024 года, подтвердив там свою отличную форму - австрийцы выиграли со счетом 3:1, и это была четвертая их победа в пяти матчах.

Два гола забил нападающий миланского «Интера» Марко Арнаутович, который приличествующим образом отметил юбилей - 50-ю победу в составе национальной сборной. По этому показателю он сравнялся с действующим рекордсменом австрийской сборной - Александаром Драговичем, еще одним выходцем с Балканского полуострова.

Следующая победа в составе сборной Австрии станет для Арнаутовича рекордной, 51-й.

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Евро-Футбол.Ру,
Марко Арнаутович Сборная Австрии Александр Драгович
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