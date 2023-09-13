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​Наставник шотландской сборной: «Уступили в первом тайме»

13 Сентября 2023 • 00:51 Комментировать

Сборная Шотландии потерпела поражение в товарищеском матче, горцы уступили принципиальному сопернику - англичанам. Наставник шотландской сборной Стив Кларк считает, что для его команды все решилось в неудачном первом тайме.

- Мы плохо стартовали, не держались за мяч в первом тайме. Второй тайм был лучше, когда счет был 2:1, у нас был шанс, но англичане забили еще один, а в такой ситуации все усложняется. Англия сыграла как топ-команда, мы пытается тянуться к такому уровню, поражения делают нас сильнее, я очень надеюсь, - цитирует слова Кларка BBC Sport.

Это была 49-ая победа англичан в матчах с шотландцами. 


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Шотландии Стив Кларк
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