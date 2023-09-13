​Сборная Румынии вырвала победу у косоваров на последних минутах

Сборная Румынии сыграла в шестом туре группы I в квалификации к Евро-2024 со сборной непризнанного Косово, и смогла добыть важные три очка - но это получилось лишь в самом конце матча.
Сперва, на 83-й минуте, счет открыл Николае Станчу, а затем его успех подкрепил и Валентин Михэилэ, удвоивший преимущество хозяев. В результате румынская сборная поднялась на второе место в группе, опередив израильтян.
Протокол игры
|(1:0) Станчу Николае83'
|(2:0) Михэйлэ Валентин90'
Молдован Хорациу•Ратиу Андрей•Дрэгушин Раду•Бурка Андрей 9'63' (Марин Рэзван (63') •Банку Никусор• 52'Чикылдэу Александру77' (Олару Дариус (77') •Скречу Владимир•Хаджи Янис71' (Михэйлэ Валентин (71') •Станчу Николае•Коман Флоринел71' (Моруцан Олимпиу (71') •Пушкаш Георге 38'46' (Алибек Денис (46')
Мурич Ариянет•Войвода Мергим 53'81' (Рахмани Альбион (81') •Ррахмани Амир• 38'Алити Фидан•Пакарада Леарт•Жегрова Эдон63' (Дрешевич Ибрахим (63') •Бериша Валон54' (Хадергьонай Флорент (54') •Лосаж Флорьян• 59'Бериша Бернард 14'81' (Бека Исмаил (81') •Рашица Милот54' (Муслия Флоран (54') •Мурики Ведат 23' 45'
12 сентября. Стадион "Национальный стадион (Бухарест)".
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