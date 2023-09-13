​Сборная Румынии вырвала победу у косоваров на последних минутах

Сборная Румынии сыграла в шестом туре группы I в квалификации к Евро-2024 со сборной непризнанного Косово, и смогла добыть важные три очка - но это получилось лишь в самом конце матча.

Сперва, на 83-й минуте, счет открыл Николае Станчу, а затем его успех подкрепил и Валентин Михэилэ, удвоивший преимущество хозяев. В результате румынская сборная поднялась на второе место в группе, опередив израильтян.