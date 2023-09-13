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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Сборная Румынии вырвала победу у косоваров на последних минутах

13 Сентября 2023 • 00:40 Комментировать
Румыния
2:0
Косово
окончен

Сборная Румынии сыграла в шестом туре группы I в квалификации к Евро-2024 со сборной непризнанного Косово, и смогла добыть важные три очка - но это получилось лишь в самом конце матча.

Сперва, на 83-й минуте, счет открыл Николае Станчу, а затем его успех подкрепил и Валентин Михэилэ, удвоивший преимущество хозяев. В результате румынская сборная поднялась на второе место в группе, опередив израильтян.

Протокол игры  
Румыния2:0Косово
(1:0) Станчу Николае83'  
(2:0) Михэйлэ Валентин90'  
Молдован ХорациуРатиу АндрейДрэгушин РадуБурка Андрей  9' 63' (Марин Рэзван ( 63') Банку Никусор  52'Чикылдэу Александру 77' (Олару Дариус ( 77') Скречу ВладимирХаджи Янис 71' (Михэйлэ Валентин ( 71') Станчу НиколаеКоман Флоринел 71' (Моруцан Олимпиу ( 71') Пушкаш Георге  38' 46' (Алибек Денис ( 46')
Запасные: Рус АдрианТарновану СтефанАйоани МихайСореску ДеянБирлигея ДаниэльКамора МауруМарин Мариус
Мурич АриянетВойвода Мергим  53' 81' (Рахмани Альбион ( 81') Ррахмани Амир  38'Алити ФиданПакарада ЛеартЖегрова Эдон 63' (Дрешевич Ибрахим ( 63') Бериша Валон 54' (Хадергьонай Флорент ( 54') Лосаж Флорьян  59'Бериша Бернард  14' 81' (Бека Исмаил ( 81') Рашица Милот 54' (Муслия Флоран ( 54') Мурики Ведат  23'  45'
Запасные: Зекири АльтинФазлии БетимБекай ВисарКореница МеритонУйкани СамирКрешник ХайризиКрасники Эрмал
12 сентября. Стадион "Национальный стадион (Бухарест)".

 

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Сборная Румынии сборная Косова
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