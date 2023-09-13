Корнаухов: Испания выйдет на Евро-2024

Бывший игрок столичного ЦСКА Олег Корнаухов оценил шансы сборной Испании на выход на Евро-2024 после победы над Кипром со счётом 6:0.

«Неожиданность, что сборная Шотландии выиграла все пять матчей. Норвежцы попали в тяжёлое положение. Не сомневаюсь, что испанцы выйдут, займут одно из двух первых мест. Как будут терять очки шотландцы, норвежцы — это вопрос», — заявил эксперт в интервью «Матч ТВ». Корнаухов рассказал, что испытывает удовольствие от движения мяча «красной фурии», выразив также мнение, что Испания обыграет у Шотландии в ответном матче.

Напомним, что после четырёх матчей подопечные Луиса де ла Фуэнте набрали девять очков. Победители Лиги наций УЕФА занимают второе место в группе А, забив в последних двух встречах 15 голов.