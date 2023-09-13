Спаллетти – о победе сборной Италии: «Не стоит слишком придираться к игре»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал свою первую победу у руля команды.

«Скуадра адзурра» обыграла сборную Украины (2:1) в матче пятого тура отборочной кампании чемпионата Европы – 2024. Дублем в составе итальянцев отметился полузащитник «Интера» Давиде Фраттези, поразивший ворота на 12-й и 29-й минутах.

«Сегодня мы должны быть довольны. Невозможно постоянно оказывать давление, не позволяя соперникам ничего сделать в атаке. Мы допустили всего несколько опасных моментов у своих ворот. Команда показала хороший футбол, давайте не будем излишне придираться», – сказал в послематчевом интервью RAI Sport Спаллетти.