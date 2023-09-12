Сборная Испании забила 6+ голов в двух матчах кряду – впервые в 21 веке

Сборная Испании вновь отпраздновала сокрушительную победу.

Коллектив Луиса де ла Фуэнте уверенно обыграл сборную Кипра (6:0) в матче квалификации чемпионата Европы – 2024. Всего четырьмя днями ранее испанцы разгромили и соперников из Грузии, победив со счётом 7:1. Согласно информации Opta, сборной Испании впервые с начала текущего века удалось забить шесть или более голов в двух подряд поединках в рамках любых турниров.

«Красная фурия» располагается на втором месте в своей отборочной группе, на шесть очков отставая от сборной Шотландии при одном матче в запасе. 12 октября команды сойдутся в очном матче в Испании.