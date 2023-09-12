Сборная Беларуси уступила израильтянам на последней минуте

Сборная Беларуси гостила у команды Израиля в матче квалификации чемпионата Европы и яростно билась за столь необходимую для себя победу. В первом тайме она была даже острее соперника, который также имел свои шансы впереди - 0:0 после первого тайма. После перерыва хозяева были все же острее и имели много моментов. Забить же смогли на 90-й минуте - Габи Каничовски стал героем матча - 1:0.

Сборная Израиля с 11 очками вышла на второе место, белорусы - предпоследние.