Сборная Беларуси уступила израильтянам на последней минуте

Сборная Беларуси гостила у команды Израиля в матче квалификации чемпионата Европы и яростно билась за столь необходимую для себя победу. В первом тайме она была даже острее соперника, который также имел свои шансы впереди - 0:0 после первого тайма. После перерыва хозяева были все же острее и имели много моментов. Забить же смогли на 90-й минуте - Габи Каничовски стал героем матча - 1:0.
Сборная Израиля с 11 очками вышла на второе место, белорусы - предпоследние.
Протокол игры
|(1:0) Каничовски Габи90'
Глазер Омри•Даса Элазар78' (Барибо Тай (78') •Витор Мигел•Лемкин Став•Ревиво Рой•Джехезкель Сагив65' (Каничовски Габи (65') •Лави Нета72' (Сафури Рамиз (72') •Перец Дор 56'64' (Тургеман Дор (64') • 89'Глух Оскар•Вайссман Шон64' (Абу-Фани Мохаммад (64') •Манор Соломон
Плотников Максим•Поляков Денис•Политевич Сергей•Волков Захар• 90'Карпович Сергей79' (Бахар Иван (79') •Корзун Никита79' (Ковалёв Юрий (79') •Капленко Кирилл•Бочеров Валерий59' (Селява Александр (59') •Печенин Кирилл59' (Малькевич Владислав (59') •Концевой Артём Александрович68' (Савицкий Павел (68') • 90'Морозов Владислав
12 сентября. Стадион "Блумфилд".
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