Сборная Швейцарии устроила разгром Андорре

Явный лидер группы I отборочного турнира чемпионата Европы, сборная Швейцарии дома играла против Андорры. При тотальном доминировании хозяев поначалу мяч совершенно не шел в створ. А гости при этом и не помышляли о контригре. Гол Седрика Иттена на 49-й минуте раскрыл игру. А Гранит Джака на 84-й минуте снял все вопросы. Напоследок Джердан Шакири реализовал пенальти - 3:0.
Швейцария продолжает уверенно лидировать и набрала уже 14 очков.
Протокол игры
|(1:0) Иттен Седрик49'
|(2:0) Джака Гранит84'
Мвого Ивон•Эльведи Нико•Аканджи Мануэль• 69'Родригес Рикардо•Штеффен Ренато•Варгас Рубен•Фройлер Ремо 22'66' (Соу Джибрил (66') •Джака Гранит•Шакири Джердан•Иттен Седрик81' (Окафор Ноа (81') •Амдуни Зеки66' (Ндой Дан (66') 90'
Альварес Икер•Гильен Жоэль• 69'Алаведра Альберт•Льовера Макс•Лима Ильдефонс23' (Фернандес Рикард (23'•Бернат Виктор88') •Сан-Никола Мойсес•Сервос Жоан89' (Izan Fernandez (89') •Ребес Марк•Валес Эрик 68'76' (Алаез Жорди (76') •Гарсия Марк•Валес Марк76' (Виейра Марсио (76')
12 сентября. Стадион "Турбийон" (Сьон).
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