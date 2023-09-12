Сборная Швейцарии устроила разгром Андорре

Явный лидер группы I отборочного турнира чемпионата Европы, сборная Швейцарии дома играла против Андорры. При тотальном доминировании хозяев поначалу мяч совершенно не шел в створ. А гости при этом и не помышляли о контригре. Гол Седрика Иттена на 49-й минуте раскрыл игру. А Гранит Джака на 84-й минуте снял все вопросы. Напоследок Джердан Шакири реализовал пенальти - 3:0.

Швейцария продолжает уверенно лидировать и набрала уже 14 очков.