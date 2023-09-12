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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Северной Македонии уверенно победила на Мальте

12 Сентября 2023 • 23:44 Комментировать
Мальта
0:2
Северная Македония
окончен

В группе С квалификации Евро-2024 сборная Северной Македонии гостила на Мальте и не могла не победить. Игра была недостаточно событийной, но мячи влетали в сетку. Эльиф Элмас отличился уже на пятой минуте, а Йован Манев под конец первого тайма удвоил перевес. Македонцы победили и настигли на втором месте сборные Италии и Украины. У всех по 7 очков, Англия набрала 13 пунктов.

Протокол игры  
Мальта0:2Северная Македония
  5'Элмас Эльиф (0:1)
  41'Манев Йован (0:2)
Бонелло АнриБорг Стив  39'Пепе ЭнрикоМускат ЗакМбонг Джозеф 46' (Янкам Янник ( 46') Камензули Райан  67'Гийомье Мэтью 89' (Пайбер Брэндон ( 89') Кристенсен Бьорн 46' (Аттард Кейн ( 46') Теума Тедди  27'Джонс Джоди 46' (Монтебельо Лука ( 46') Нвоко Кирьян 72' (Мбонг Пол ( 72')
Запасные: Оверенд АдамКорболан ХуанДегабриэле ЮргенШоу КуртБорг ЖанГалеа ДжейкГреч Мэттью
Шишковски Дамьян  85'Манев ЙованЗайков Джоко 77' (Серафимов Никола ( 77') Муслиу Визар  88'Димоски Боян 85' (Ашковски Стефан ( 85') Алиоски ЭгзиянАлими ИсникАтанасов Яни 76' (Элези Агон ( 76') Барди ЭнисМиовски БоянЭлмас Эльиф
Запасные: Трайковски АлександарТалески ДаворБабунски ДавидАлексовски ИгорРистовски МиланЗдравковски ДаворНесторовски ИльяДориев ЛюпцхеИльязовски Ахмед
12 сентября. Стадион "Та-Кали".

 

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Сборная Мальты Сборная Северной Македонии
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