Сборная Северной Македонии уверенно победила на Мальте

В группе С квалификации Евро-2024 сборная Северной Македонии гостила на Мальте и не могла не победить. Игра была недостаточно событийной, но мячи влетали в сетку. Эльиф Элмас отличился уже на пятой минуте, а Йован Манев под конец первого тайма удвоил перевес. Македонцы победили и настигли на втором месте сборные Италии и Украины. У всех по 7 очков, Англия набрала 13 пунктов.
Протокол игры
|5'Элмас Эльиф (0:1)
|41'Манев Йован (0:2)
Бонелло Анри•Борг Стив• 39'Пепе Энрико•Мускат Зак•Мбонг Джозеф46' (Янкам Янник (46') •Камензули Райан• 67'Гийомье Мэтью89' (Пайбер Брэндон (89') •Кристенсен Бьорн46' (Аттард Кейн (46') •Теума Тедди• 27'Джонс Джоди46' (Монтебельо Лука (46') •Нвоко Кирьян72' (Мбонг Пол (72')
Шишковски Дамьян• 85'Манев Йован•Зайков Джоко77' (Серафимов Никола (77') •Муслиу Визар• 88'Димоски Боян85' (Ашковски Стефан (85') •Алиоски Эгзиян•Алими Исник•Атанасов Яни76' (Элези Агон (76') •Барди Энис•Миовски Боян•Элмас Эльиф
12 сентября. Стадион "Та-Кали".
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