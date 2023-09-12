Сборная Северной Македонии уверенно победила на Мальте

В группе С квалификации Евро-2024 сборная Северной Македонии гостила на Мальте и не могла не победить. Игра была недостаточно событийной, но мячи влетали в сетку. Эльиф Элмас отличился уже на пятой минуте, а Йован Манев под конец первого тайма удвоил перевес. Македонцы победили и настигли на втором месте сборные Италии и Украины. У всех по 7 очков, Англия набрала 13 пунктов.