Австрийцы фактически оставили сборную Швеции без евронадежды

Главный матч дня в группе F квалификации Евро-2024, сборная Швеции цеплялась за едва ли не последний свой шанс, играя дома против Австрии. Гости гораздо чаще контролировали мяч, но скандинавы были острее впереди. Австрийцы ударно провели начало второго тайма. Михаэль Грегорич открыл счет ударом головой, а Марко Арнаутович удвоил перевес спустя три минуты. Вскоре Арнаутович с пенальти сделал счет разгромным. Лишь на 90-й минуте Эмиль Хольм забил гол престижа - 1:3.
Австрийцы не отстают от сборной Бельгии, а вот шведы проигрывают сразу 7 очков паре лидеров.
Протокол игры
|53'Грегорич Михаэль (0:1)
|56'Арнаутович Марко (0:2)
|69'Арнаутович Марко (0:3)
|(1:3) 90'
Ольсен Робин•Вальквист Линус75' (Классон Виктор (75') •Хиен Исак•Линделоф Виктор•Сема Кен•Кулушевски Деян•Каюсте Йенс75' (Хольм Эмиль (75') •Экдаль Альбин64' (Густафссон Самуэль (64') •Форсберг Эмиль64' (Карлссон Йеспер III (64') •Дьёкереш Виктор•Исак Александр83' (Кайсон Робин (83')
Шлагер Александер•Пош Штефан•Линхарт Филипп•Алаба Давид•Мвене Филлипп 45'72' (Виммер Патрик (72') •Лаймер Конрад87' (Зайдль Маттиас (87') •Зайвальд Николас•Шлагер Ксавер87' (Гриллич Флориан (87') •Забитцер Марсель•Арнаутович Марко72' (Вебер Максимилиан (72') •Грегорич Михаэль84' (Онисиво Карим (84')
12 сентября. Стадион "Френдс Арена".
Бан пользователя