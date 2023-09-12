Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Австрийцы фактически оставили сборную Швеции без евронадежды

12 Сентября 2023 • 23:39 Комментировать
Швеция
1:3
Австрия
окончен

Главный матч дня в группе F квалификации Евро-2024, сборная Швеции цеплялась за едва ли не последний свой шанс, играя дома против Австрии. Гости гораздо чаще контролировали мяч, но скандинавы были острее впереди. Австрийцы ударно провели начало второго тайма. Михаэль Грегорич открыл счет ударом головой, а Марко Арнаутович удвоил перевес спустя три минуты. Вскоре Арнаутович с пенальти сделал счет разгромным. Лишь на 90-й минуте Эмиль Хольм забил гол престижа - 1:3.

Австрийцы не отстают от сборной Бельгии, а вот шведы проигрывают сразу 7 очков паре лидеров.

Протокол игры  
Швеция1:3Австрия
  53'Грегорич Михаэль (0:1)
  56'Арнаутович Марко (0:2)
  69'Арнаутович Марко (0:3)
(1:3) 90'  
Ольсен РобинВальквист Линус 75' (Классон Виктор ( 75') Хиен ИсакЛинделоф ВикторСема КенКулушевски ДеянКаюсте Йенс 75' (Хольм Эмиль ( 75') Экдаль Альбин 64' (Густафссон Самуэль ( 64') Форсберг Эмиль 64' (Карлссон Йеспер III ( 64') Дьёкереш ВикторИсак Александр 83' (Кайсон Робин ( 83')
Запасные: Роден МаркусЙоханссон ВикторЛагербильке ГуставКарлстрём ЙесперНордфельдт КристофферСтарфельт КарлОльссон Мартин
Шлагер АлександерПош ШтефанЛинхарт ФилиппАлаба ДавидМвене Филлипп  45' 72' (Виммер Патрик ( 72') Лаймер Конрад 87' (Зайдль Маттиас ( 87') Зайвальд НиколасШлагер Ксавер 87' (Гриллич Флориан ( 87') Забитцер МарсельАрнаутович Марко 72' (Вебер Максимилиан ( 72') Грегорич Михаэль 84' (Онисиво Карим ( 84')
Запасные: Хедль НикласЛюбичич ДеянКайнц ФлорианДансо КевинБахманн ДаниэльБаумгартнер КристофШнегг Давид
12 сентября. Стадион "Френдс Арена".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Австрии Сборная Швеции
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Швеция Швеция
Австрия Австрия
1
3
2.38 3.35 3.20
Видео
Окончен
Израиль Израиль
Беларусь Беларусь
1
0
1.36 5.20 9.60
Видео
Окончен
Норвегия Норвегия
Грузия Грузия
2
1
1.50 4.40 7.20
Видео
Окончен
Мальта Мальта
Северная Македония Северная Македония
0
2
5.40 3.75 1.73
Видео
Окончен
Румыния Румыния
Косово
2
0
1.89 3.50 4.60
Видео
Окончен
Швейцария Швейцария
Андорра Андорра
3
0
1.04 18.00 70.00
Видео
Окончен
Испания Испания
Кипр Кипр
6
0
1.04 18.00 70.00
Видео
Окончен
Италия Италия
Украина Украина
2
1
1.50 4.40 7.60
Видео
Окончен
Бельгия Бельгия
Эстония Эстония
5
0
1.11 10.00 30.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Сентября
01:18 · Чемпионат Европы 2024
​Арнаутович повторил рекорд австрийской сборной, одержав 50-ю победу
00:51 · Чемпионат Европы 2024
​Наставник шотландской сборной: «Уступили в первом тайме»
00:44 · Испания. Ла Лига
Де ла Фуэнте: «Ямал обладает качествами, которые свойственны единицам»
00:40 · Чемпионат Европы 2024
​Сборная Румынии вырвала победу у косоваров на последних минутах
00:21 · Товарищеские матчи
Сборная Англии одержала 600-ю победу – лучший показатель в Европе
00:14 · Чемпионат Европы 2024
Корнаухов: Испания выйдет на Евро-2024
00:09 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес – второй самый молодой игрок, забивший 17 или более голов за сборную Испании
00:00 · Чемпионат Европы 2024
Спаллетти – о победе сборной Италии: «Не стоит слишком придираться к игре»
12 Сентября
23:52 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Испании забила 6+ голов в двух матчах кряду – впервые в 21 веке
23:48 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Беларуси уступила израильтянам на последней минуте
23:44 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Швейцарии устроила разгром Андорре
23:44 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Северной Македонии уверенно победила на Мальте
23:39 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Бельгии забила 5 мячей эстонцам
23:39 · Чемпионат Европы 2024
Австрийцы фактически оставили сборную Швеции без евронадежды
23:39 · Чемпионат Европы 2024
Гол Холанна помог сборной Норвегии переиграть конкурентов из Грузии
Все новости