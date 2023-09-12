Австрийцы фактически оставили сборную Швеции без евронадежды

Главный матч дня в группе F квалификации Евро-2024, сборная Швеции цеплялась за едва ли не последний свой шанс, играя дома против Австрии. Гости гораздо чаще контролировали мяч, но скандинавы были острее впереди. Австрийцы ударно провели начало второго тайма. Михаэль Грегорич открыл счет ударом головой, а Марко Арнаутович удвоил перевес спустя три минуты. Вскоре Арнаутович с пенальти сделал счет разгромным. Лишь на 90-й минуте Эмиль Хольм забил гол престижа - 1:3.

Австрийцы не отстают от сборной Бельгии, а вот шведы проигрывают сразу 7 очков паре лидеров.