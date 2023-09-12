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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Италии впервые победила при Спаллетти, разобравшись с Украиной в отборе на Евро-2024

12 Сентября 2023 • 23:39 Комментировать
Италия
2:1
Украина
окончен

Сборные Украины и Италии сыграли в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы. Матч квалификации Евро-2024 состоялся 12 сентября на стадионе «Сан-Сиро».

Протокол игры  
Италия2:1Украина
(1:0) Фраттези Давиде12'  
(2:0) Фраттези Давиде29'  
  41'Ярмоленко Андрей (2:1)
Доннарумма ДжанлуиджиДи Лоренцо ДжованниСкальвини ДжорджиоБастони АлессандроДимарко Федерико 58' (Ньонто Вильфред ( 58') Фраттези ДавидеЛокателли МануэльБарелла Николо 84' (Кристанте Бриан ( 84') Дзаньоло Николо 72' (Ретеги Матео ( 72') Распадори Джакомо 72' (Орсолини Риккардо ( 72') Дзакканьи Маттиа 58' (Бираги Кристиано ( 58')
Запасные: Викарио ГульельмоПессина МаттеоМерет АлексДармиан МаттеоИммобиле ЧироРоманьоли АлессиоКазале Николо
Бущан ГеоргийКонопля Ефим  62'Забарный Илья  78'Кривцов СергейМиколенко Виталий  38'Степаненко Тарас  76' 84' (Сидорчук Сергей ( 84') Зинченко Александр 75' (Буяльский Виталий ( 75') Ярмоленко Андрей 58' (Яремчук Роман ( 58') Судаков ГеоргийЦыганков Виктор 75' (Ванат Владислав ( 75') Довбик Артём 58' (Мудрик Михаил ( 58')
Запасные: Зубков АлександрТрубин АнатолийКараваев АлександрПопов Денис IIМихайличенко БогданНазарина ЕгорЛунин Андрей
12 сентября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

Главные соперники за вторую путёвку на Евро-2024 сошлись в Милане. Сборная Англии почти наверняка группу выиграет, а украинцам и итальянцам предстоит долгая борьба за вторую строчку. В сентябре чуть удачнее смотрелись «жёлто-синие», они сумели остановить победный каток сборной Англии, сыграв с ними вничью 1:1. Ровно с таким же счётом завершился и первый матч Италии под руководством Лучано Спаллетти. Вот только в соперниках была Северная Македония.

Стартовые составы немного удивили. Ребров оставил на скамейке запасных Мудрика, Зубкова и Яремчука, а Спаллетти – Романьоли, Дармиана, Ретеги и Иммобиле. Активнее начали матч хозяева, что никого не удивило, в принципе. Первый шанс загубил Распадори, выскочивший на кросс Ди Лоренцо – мяч после его удара полетел чуть выше «девятки». Но чуть ли не в следующей атаке итальянцы оформили быстрый гол: Судаков оступился в борьбе с Дзакканьи, следом мяч достался Фраттези, которому осталось лишь расстрелять Бущана – 1:0.

Огромное преимущество сборной Италии не собиралось сходить на нет. Хозяева владели инициативой, давили соперника и на исходе получаса игры справедливо оформили второй мяч. Дзаньоло с правого края сместился и сильно пробил, мяч попал во Фраттези, а Давиде ситуацией воспользовался и далее пробил в угол – 2:0. Сначала мяч не стали засчитывать, но находившийся в офсайде Дзаньоло в эпизоде не участвовал, поэтому Эрнандес всё-таки указал на центр поля.

Правда, под занавес тайма Украина один мяч отыграла. Ярмоленко сам же вывел Довбика на удар, но после сейва Доннаруммы и неуклюжей игры Димарко, Андрей получил мяч в двух метрах от опустевшего створа и спокойно поразил цель – 2:1. Скользкий счёт заставил Италию взвинтить темп. На исходе часа игры хозяева дважды могли добивать гостей, но всё время итальянцам чего-то не хватало.

Сначала Дзакканьи расстреливал Бущана с 11 метров, однако ему помешал свой же соотечественник (Распадори), и в створ попасть не получилось. А затем уже сам Бущан создал себе проблем, вынеся точно на Дзаньоло. Николо быстро доставил мяч Распадори, а тот всё с тех же 11 метров бил в угол, но голкипер сборной Украины исправил собственную оплошность. А самый звонкий удар на свой счёт записал Мануэль Локателли, который в третьей волне атаки с линии штрафной площади пальнул в перекладину. Откровенно повезло гостям.

Так и не пропустили украинцы третий мяч, но и забить свой второй не смогли, проиграв «скуадре адзурре». Первая победа сборной Италии под руководством Лучано Спаллетти позволила сместить Украину со второго места в группе. У обеих сборных по семь очков, но у итальянцев на матч меньше.

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