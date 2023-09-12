Гол Холанна помог сборной Норвегии переиграть конкурентов из Грузии

Сборные Норвегии и Грузии в очном споре определяли, кто будет главным конкурентом испанской команды в борьбе за вторую путёвку в финальную часть Евро-2024. Хозяева здорово провели первый тайм, не позволили сопернику ни разу пробить по воротам, а сами реализовали пару моментов. Эрлинг Холанн открыл счет ударом головой с близкого расстояния. Вскоре Мартин Эдегор с левой ноги отправил мяч в сетку - 2:0. На 90-й минуте Буду Зивзивадзе размочил счет, но этого было мало - 1:2.

Норвежцы выходят на чистое третье место с 7 очками в активе, соперник идет следом с 4 баллами.