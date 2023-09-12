Гол Холанна помог сборной Норвегии переиграть конкурентов из Грузии

Сборные Норвегии и Грузии в очном споре определяли, кто будет главным конкурентом испанской команды в борьбе за вторую путёвку в финальную часть Евро-2024. Хозяева здорово провели первый тайм, не позволили сопернику ни разу пробить по воротам, а сами реализовали пару моментов. Эрлинг Холанн открыл счет ударом головой с близкого расстояния. Вскоре Мартин Эдегор с левой ноги отправил мяч в сетку - 2:0. На 90-й минуте Буду Зивзивадзе размочил счет, но этого было мало - 1:2.
Норвежцы выходят на чистое третье место с 7 очками в активе, соперник идет следом с 4 баллами.
Протокол игры
|(1:0) Холанн Эрлинг25'
|(2:0) Эдегор Мартин33'
|90'Зивзивадзе Буду (2:1)
Нюланд Эрьян•Айер Кристоффер•Страндберг Стефан•Эстигор Лео•Бьоркан Фредерик•Эдегор Мартин•Берг Патрик•Эурснес Фредрик•Ларсен Йорген70' (Берге Сандер (70') •Холанн Эрлинг•Нуса Антонио71' (Сольбаккен Ола (71')
Мамардашвили Георгий•Азаров Ираклий•Кашия Гурам•Кверквелия Соломон•Гочолеишвили Гиорги46' (Мамучашвили Владимир (46') •Кочорашвили Георгий76' (Меквабишвили Анзор (76') •Давиташвили Зурико 64'67' (Зивзивадзе Буду (67') • 82'Каландадзе Александре•Китеишвили Отар•Микаутадзе Жорж67' (Чакветадзе Георгий (67') •Кварацхелия Хвича
12 сентября. Стадион "Уллевааль" (Осло).
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