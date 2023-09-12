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Чемпионат Европы по футболу 2024

Гол Холанна помог сборной Норвегии переиграть конкурентов из Грузии

12 Сентября 2023 • 23:39 Комментировать
Норвегия
2:1
Грузия
окончен

Сборные Норвегии и Грузии в очном споре определяли, кто будет главным конкурентом испанской команды в борьбе за вторую путёвку в финальную часть Евро-2024. Хозяева здорово провели первый тайм, не позволили сопернику ни разу пробить по воротам, а сами реализовали пару моментов. Эрлинг Холанн открыл счет ударом головой с близкого расстояния. Вскоре Мартин Эдегор с левой ноги отправил мяч в сетку - 2:0. На 90-й минуте Буду Зивзивадзе размочил счет, но этого было мало - 1:2.

Норвежцы выходят на чистое третье место с 7 очками в активе, соперник идет следом с 4 баллами.

Протокол игры  
Норвегия2:1Грузия
(1:0) Холанн Эрлинг25'  
(2:0) Эдегор Мартин33'  
  90'Зивзивадзе Буду (2:1)
Нюланд ЭрьянАйер КристофферСтрандберг СтефанЭстигор ЛеоБьоркан ФредерикЭдегор МартинБерг ПатрикЭурснес ФредрикЛарсен Йорген 70' (Берге Сандер ( 70') Холанн ЭрлингНуса Антонио 71' (Сольбаккен Ола ( 71')
Запасные: Дингеланд МатиасБрейвик ЭмильРюэрсон ЮлианФинне БорМелинг БиргерВетлесен УгоПедерсен Маркус ГольмгренСольбаккен МаркусДаланн ЙесперСельвик Эгиль
Мамардашвили ГеоргийАзаров ИраклийКашия ГурамКверквелия СоломонГочолеишвили Гиорги 46' (Мамучашвили Владимир ( 46') Кочорашвили Георгий 76' (Меквабишвили Анзор ( 76') Давиташвили Зурико  64' 67' (Зивзивадзе Буду ( 67'  82') Каландадзе АлександреКитеишвили ОтарМикаутадзе Жорж 67' (Чакветадзе Георгий ( 67') Кварацхелия Хвича
Запасные: Цитаишвили ГеоргийСазонов СабаЛория ГиоргиЛобжанидзе СабаГугешашвили ЛукаДвали ЛашаАбурджания Георгий
12 сентября. Стадион "Уллевааль" (Осло).

 

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