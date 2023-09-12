Сборная Испании забила 6 мячей киприотам

Во вторник в матче квалификации Евро-2024 сборная Испании дома играла против киприотов и не оставила аутсайдерам ни шанса на успех. Моментов было предостаточно, и первый из них реализовал Гави, пробивший в ближний угол ворот после передачи от лицевой от Нико Уильямса. Уильямс снова ассистировал чуть позже, в итоге удар головой с линии вратарской от Микеля Мерино стал результативным - 2:0. Альваро Мората добил мяч в сетку после попадания Ламина Ямаля в штангу, но из офсайда. Даниэль Карвахаль подобрал мяч и набросил на голову Хоселу - 3:0. Тут же стремительная атака, и Ферран Торрес в касание послал мяч в сетку. Хоселу не смог пробить голкипера, но подобрал мяч и вывел на убойный удар Алехандро Баэну - 5:0. Торрес оформил дубль, реализовав выход один на один.

Испанцы с 9 очками остаются на втором месте, у соперника ноль баллов.