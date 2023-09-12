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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Испании забила 6 мячей киприотам

12 Сентября 2023 • 23:38 Комментировать
Испания
6:0
Кипр
окончен

Во вторник в матче квалификации Евро-2024 сборная Испании дома играла против киприотов и не оставила аутсайдерам ни шанса на успех. Моментов было предостаточно, и первый из них реализовал Гави, пробивший в ближний угол ворот после передачи от лицевой от Нико Уильямса. Уильямс снова ассистировал чуть позже, в итоге удар головой с линии вратарской от Микеля Мерино стал результативным - 2:0. Альваро Мората добил мяч в сетку после попадания Ламина Ямаля в штангу, но из офсайда. Даниэль Карвахаль подобрал мяч и набросил на голову Хоселу - 3:0. Тут же стремительная атака, и Ферран Торрес в касание послал мяч в сетку. Хоселу не смог пробить голкипера, но подобрал мяч и вывел на убойный удар Алехандро Баэну - 5:0. Торрес оформил дубль, реализовав выход один на один.

Испанцы с 9 очками остаются на втором месте, у соперника ноль баллов.

Протокол игры  
Испания6:0Кипр
(1:0) Гави18'  
(2:0) Мерино Микель33'  
(3:0) Хоселу Санмартин70'  
(4:0) Торрес Ферран73'  
(5:0) Баэна Алехандро77'  
(6:0) Торрес Ферран83'  
Унай СимонКарвахаль ДаниэльЛе Норман РобенЛапорт ЭмерикГайя Хосе 61' (Бальде Алехандро ( 61') Гави 76' (Баэна Алехандро ( 76') Родри ЭрнандесМерино МикельЯмаль Ламин 61' (Торрес Ферран ( 61') Мората Альваро 46' (Пино Йереми ( 46'  69') Уильямс Нико 46' (Хоселу Санмартин ( 46')
Запасные: Руис АбельАспиликуэта СесарАррисабалага КепаТоррес Пау IIРайя ДавидФабиан РуисСубименди Мартин
Малл ДжоэлКаро АндреасГогич АлександросЛайфис КонстантиносАндреу СтелиосКириаку Хараламбос 46' (Иоанну Михалис ( 46') Кусулос Янис 55' (Ционис Маринос ( 55') Харалампус Харалампос 61' (Питтас Яннис ( 61') Коррейя АндерсонКастанос Григорис  45'Сотириу Пиерос 61' (Пилеас Костас ( 61')
Запасные: Христофи ДимитросЛойзу ЛойзосПанайоту АнтреасКакулис АндроникосДеметриу ДеметрисЭлиа МариосПанайи КостасАнтониадес Мариос
12 сентября. Стадион "Нуэво Лос Карменес".

 

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