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Уильямс – самый молодой игрок сборной Испании за 15 лет с дублем из ассистов

12 Сентября 2023 • 22:58 Комментировать
Испания
6:0
Кипр
1 1.03 X 25.00 2 110.00
2-й тайм

Полузащитник атаки «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс отметился достижением в составе сборной Испании в матче против команды Кипра. Он сделал сразу два ассиста в ходе первого тайма игры и стал самым молодым игроком «красной фурии» с 2008 года, которому удавалось сделать дубль из ассистов в официальном матче испанской сборной.

15 лет назад подобным достижением отмечался Сеск Фабрегас. В полуфинале чемпионата Европы 2008 года он сделал два голевых паса в матче против сборной России (3:0). Бывшему «канониру» на тот момент был всего 21 год и 53 дня.

Текстовую трансляцию поединка команд Испании и Кипра ведёт LiveResult.ru. Впереди испанцы - 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сеск Фабрегас Сборная Испании Нико Уильямс
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