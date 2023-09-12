Уильямс – самый молодой игрок сборной Испании за 15 лет с дублем из ассистов

Полузащитник атаки «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс отметился достижением в составе сборной Испании в матче против команды Кипра. Он сделал сразу два ассиста в ходе первого тайма игры и стал самым молодым игроком «красной фурии» с 2008 года, которому удавалось сделать дубль из ассистов в официальном матче испанской сборной.

15 лет назад подобным достижением отмечался Сеск Фабрегас. В полуфинале чемпионата Европы 2008 года он сделал два голевых паса в матче против сборной России (3:0). Бывшему «канониру» на тот момент был всего 21 год и 53 дня.

Текстовую трансляцию поединка команд Испании и Кипра ведёт LiveResult.ru. Впереди испанцы - 2:0.