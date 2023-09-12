Игру сборных Румынии и Косово приостановили из-за баннера на трибунах

Матч квалификации на Евро-2024 между сборными Румынии и Косово приостановили из-за появившегося на трибунах баннера в цветах сербского флага, который продемонстрировали румынские фанаты. Главный арбитр встречи принял решение увести команды в раздевалку и приостановить матч на неопределённое время.

Отметим, что на момент приостановки матча в первом тайме команды не успели открыть счёт. Румыны идут на втором месте в турнирной таблице группы I, набрав девять очков. Косовары – на пятом месте, четыре балла.